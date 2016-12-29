Нацрада з телерадіомовлення в середині грудня продовжила ліцензію "1+1" на 7 років

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що ліцензію для телеканалу "1+1" на аналогове мовлення переоформлено й продовжено на сім років, і просить не політизувати цього питання.

"Ще два тижні тому, 15 грудня 2016 року, ліцензія для каналу "1+1" на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на сім років. За це рішення одностайно проголосували всі члени Національної ради", - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

У Нацраді роз'яснили, що згідно зі статтею 33 закону України "Про телебачення і радіомовлення" бланк ліцензії на мовлення з продовженим терміном дії вручається ліцензіату не раніше ніж в останній робочий день терміну дії попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору - тобто не раніше ніж 29 грудня.

Відповідно до статті 32 цього закону передбачено, що бланк ліцензії має бути видано заявнику після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким документом для Нацради є виписка Державної казначейської служби України, яка була отримана 26 грудня року. "Резюмуючи - "Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше за 6 січня 2017 року", - запевняє регулятор.

Водночас Нацрада повідомила, що звернувся до каналу з листом про підтвердження того, що кінцевий власник бенефіціара каналу не змінився.

"Просимо вас не шукати в усьому політичну складову, нагадуючи ще раз про те, із чого почали - 15 грудня 2016 р. ліцензія каналу "1+1" на аналогове мовлення переоформлена та продовжена на сім років. Національна рада діяла і діятиме виключно у рамках чинного законодавства", - підсумували в Нацраді.