Події

15:54 29.12.2016

Авіакомпанія "Браво" затримує свій перший чартерний рейс до Домінікани на добу

Авіакомпанія "Браво" (Bravo Airways, Київ) не виконала в середу, 28 грудня, чартерного далекомагістрального рейсу Київ-Ла Романа (Домініканська Республіка) за туристичною програмою з Travel Professional Group (TPG).

Про це свідчать дані онлайн-табло міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ). Зазначений рейс мав вилетіти о 23:00, проте був скасований. Водночас його, згідно з даними того ж онлай-табло, заплановано до виконання в четвер о 23:00.

Як повідомлялося, авіакомпанія Bravo Airways у середині грудня повідомила, що поповнить свій флот повітряним судном Boeing 767-200 для виконання далекомагістральних безпосадкових чартерних рейсів.

Як повідомила тоді прес-служба компанії, рейси виконуватимуться на замовлення туристичного оператора Travel Professional Group до Домініканської Республіки та Занзібару (Танзанія). Літак взято в оренду у "Йорданських королівських авіаліній".

Повідомлялося, що рейси до Домініканської Республіки буде виконано 28 грудня, 6, 17 і 27 січня 2017 року; до Занзібару - 29 грудня, 7,18 та 28 січня 2017 року. Таким чином, у четвер має бути виконано перший рейс до Занзібару.

В авіакомпанії агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що рейс до Занзібару відбув за планом до місця призначення. Збій першого рейсу – до Домінікани – в компанії пояснили форс-мажорними обставинами.

Авіакомпанію "Браво" засновано у квітні 2012 року. З моменту створення і дотепер більшу частину рейсів виконує за кордоном за договорами ACMI.

Основний партнер компанії в Україні - авіакомпанія UM Air, для якої "Браво" виконує рейси до Тегерана, Бейрута, Аммана, Багдада.

У різний час за аналогічними договорами партнерами "Браво" були авіакомпанії "АероСвіт", Yanair, "Аеро Консалтинг", Pegas Turistik.

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