Військова прокуратура України повідомила про підозру ватажку "Всевеликого війська Донського" Козіцину, документ вручено йому особисто

Головна військова прокуратура України повідомила про підозру ватажку незаконного збройного формування "Всевелике військо Донське" Миколу Козіцину, повідомлення вручено йому особисто на території РФ, заявляє заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Головна військова прокуратура продовжує збір доказів для притягнення до кримінальної відповідальності підконтрольних Російській Федерації ватажків незаконних збройних формувань за вчинення на території України терористичної діяльності, воєнних та інших особливо тяжких злочинів", - написав А.Матіос у четвер на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, слідчий склав повідомлення про підозру ватажку "Всевеликого війська Донського" "ЛНР", громадянину РФ М.Козіцину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) та ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 146 (організація незаконного позбавлення волі), ч.1 ст. 438 (віддання наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням), ч.2 ст. 187 (розбій), ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом та іншими особливо важливими документами) Кримінального кодексу України.

За словами головного військового прокурора, встановлено, що М.Козіцин у квітні 2014 року на території РФ утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа громадян РФ та інших осіб, "незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції".

Крім того, як зазначає А.Матіос, М.Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів і цивільних осіб.

"27 грудня 2016 року повідомлення про підозру за допомогою міжнародної кур'єрської служби доставлено на територію РФ за місцем проживання М.Козіцина та вручено йому особисто", - наголошує А.Матіос.

Він нагадав, що М.Козіцина оголошено в державний розшук, нині готують клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з доставкою в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування.