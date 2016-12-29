НАК "Нафтогаз України" готовий продати свої активи в Єгипті, повідомив журналістам голова правління держхолдингу Андрій Коболєв.

За його словами, доцільність такого кроку пов'язана з тим, що цей бізнес не приносить компанії особливого прибутку.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" через свою дочірню компанію "Закордоннафтогаз" здійснює розвідку та експлуатацію двох нафтогазоносних блоків у Східній пустелі Єгипту - South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth. Роботи на цих блоках, прогнозний ресурс яких становить понад 360 млн тонн нафти, здійснюються на основі концесійних угод, підписаних 7 лютого 2012 року між "Закордоннафтогаз" за дорученням "Нафтогазу" з одного боку та урядом Арабської Республіки Єгипет і Державною нафтовою компанією GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Petroleum Company) з іншого.

Термін дії концесійних угод становить 28 років.

"Нафтогаз України" в 2015 році збільшив видобуток нафти з конденсатом в Єгипті на 20,7% порівняно з 2014 роком - до 318 тис. тонн (2,33 млн барелів). Виробництво комерційного газу становило 192 млн куб. м, що в 4,8 раза більше, ніж у 2014 році.

Станом на 1 січня 2015 року компанія Ryder Scott провела незалежну оцінку запасів/ресурсів вуглеводнів філії "Нафтогазу" в Єгипті, згідно з якою загальні добувані запаси (підтверджені та ймовірні - 2Р) становили 1,132 млн тонн нафти (8,2 млн барелів) і 599,6 млн куб. м газу.

У 2015 році від єгипетського проекту планувалося отримати $67 млн та здійснити інвестиції на суму $64 млн.