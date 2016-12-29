Зміни в системі виконавчого провадження були одними з найважливіших у сфері правосуддя в 2016 р. - думка

Одними із найважливіших документів, прийнятих Верховною Радою та підписаних президентом у 2016 році, були закони "Про виконавче провадження" та "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", вважає член правління Асоціації правників України (АПУ), старший партнер адвокатського об'єднання Ario Юліан Хорунжий.

"Ці два документи заклали основу реформи системи виконання судових рішень - сфери, в якій накопичився критичний обсяг проблем, який критично впливає на інвестиційний клімат в Україні. Головне досягнення - оптимізація роботи Державної виконавчої служби та введення в країні інституту та професії приватних виконавців", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Ю.Хорунжий, ідея реформи системи виконання судових рішень визрівала й обговорювалася давно.

За його словами, Державна виконавча служба багато років була зручною годівницею для керівництва держави, щорічно генеруючи сотні мільйонів доларів готівкою, зокрема і за невиконання судових рішень. Тому до 2014 року було марно сподіватися на реформу цієї системи. Потім з'явився шанс, і сили прогресивного юридичного та експертного середовища були кинуті на зміну правил гри у бік справедливості.

"Хоча зізнаюся: ще два роки тому, в 2014-му, абсолютна більшість залучених до процесу розробки реформи не вірила, що ця робота матиме хоч якийсь успіх", - сказав він.

Як сказав Ю.Хорунжий, реформа виконавчого провадження натрапляла на постійний опір.

"Ключові особи, від позиції та рішень яких залежав прогрес реформи, продовжували систематично переконувати громадськість, що реформа несвоєчасна. Навіть була аргументація, чому саме "несвоєчасна". Так, у Комітеті Верховної Ради з правової політики (попереднього скликання) у відповідь на прохання АПУ розпочати розроблення реформи заявили: ідея хороша, але "може призвести до неконтрольованих зловживань". Напрошувався висновок, що деяким у владі дуже зручні були "контрольовані зловживання", тому реформа гальмувалася", - сказав Ю.Хорунжий.

Юрист зазначив, що після останніх парламентських виборів "реформа вийшла на загальнодержавний рівень". Її підтримали МВФ і Світовий банк, що стали каталізатором прийняття реформи системи виконання судових рішень.

"МВФ і Світовий банк підтримали реформу не лише словом, а й ділом. Реалізація реформи стала однією з умов надання Україні фінансової підтримки з боку МВФ і СБ. Цю реформу можна вважати еталоном GR (Government Relations) та законотворчої роботи. Уже під час першого голосування було зрозуміло, що реформа непроста, тому має пройти всю законодавчу процедуру відповідно до регламенту - з першим і другим читанням", - сказав він.

Ю.Хорунжий нагадав, що між першим і другим читанням законопроектів у комітеті з правової політики було створено робочу групу, яка доопрацьовувала цю реформу.

"Найбільше критики на адресу законів та їхніх авторів лилося з тих депутатських фракцій, які, починаючи з 2008 року, самі намагалися бути ініціаторами аналогічних проектів, проте з різних причин так і не змогли їх ні прийняти, ні реалізувати", - сказав він.

Юрист також зазначив, що деякі положення проголосованого наприкінці грудня законопроекту "Про Вищу раду правосуддя" в тій редакції (про діяльність приватних виконавців), на якій наполягали представники Міністерства юстиції, могли б "перекреслити саму суть реформи".

"Чиновники пропонували суттєво обмежити можливість приватних виконавців стягувати кошти у рамках виконавчих проваджень - до 6 млн грн протягом першого року діяльності і 20 млн грн - протягом трьох років роботи приватного виконавця. Але після тривалих переговорів із депутатським корпусом, чиновниками та експертами вдалося переконати всі сторони в неприпустимості таких обмежень. Бар'єри залишилися, проте вони працюють на розвиток нової для України професії, а не рубають "під корінь" саму реформу", - наголосив член правління АПУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 червня запровадила інститут приватних виконавців судових рішень. За відповідний закон №2506-а "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". Закон передбачає введення в судовій системі України інституту приватних виконавців.