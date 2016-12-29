Події

17:24 29.12.2016

Медзаклади України зможуть вносити зміни до щомісячних планів використання бюджетних коштів

Медичні заклади зможуть вносити зміни до щомісячних планів використання бюджетних коштів, що дасть змогу самостійно визначати першочерговість витрат, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України №228 затверджено 30 листопада 2016 року.

"По суті, це означає для медичних закладів перехід на "глобальний бюджет", що дає можливість оперативно здійснювати перерозподіл коштів між статтями, приймати гнучкі та якісні управлінські рішення", - зазначив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, слова якого наводить прес-служба МОЗ.

Окрім цього, зміни до постанови дадуть змогу медзакладам самостійно визначати першочерговість платежів, прискорити оплату платіжних доручень, підвищити оперативність внесення змін до розпису асигнувань щодо розпорядників нижчого рівня.

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