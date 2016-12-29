Події

17:40 29.12.2016

Київрада розгляне петицію про знесення нового фасаду Театру на Подолі

Електронна петиція щодо знесення нового фасаду будівлі Театру на Подолі, розташованого на Андріївському узвозі Києва, набрала необхідну кількість голосів і прийнята до розгляду, повідомляє прес-служба Київської міськради.

Згідно з повідомленням, петиція набрала 10,009 тис. голосів за мінімально необхідних 10 тис. Її розгляне постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування та комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Автор електронної петиції Віктор Назаренко зазначає, що новий фасад Театру на Подолі має бути знесено, а вулиці необхідно повернути історичний вигляд. Ці роботи мають бути покладені на забудовника та проектувальника.

Як повідомлялося, 29 листопада 2016 року в Києві на Андріївському узвозі відкрили фасад нової будівлі Київського академічного драматичного театру на Подолі, реконструкція якого викликала неоднозначну реакцію громади.

Після цього головний архітектор Києва - директор департаменту містобудування та архітектури КМДА Олександр Свистунов заявив, що вигляд фасаду Театру на Подолі може бути відкориговано з урахуванням думки експертів і громадськості до його відкриття навесні 2017 року.

21 грудня керівник апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко повідомив, що київська влада до кінця грудня 2016 року має намір сформувати дорожню карту щодо нової будівлі Театру на Подолі, а до квітня 2017 року провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень законодавства під час реконструкції цієї будівлі.

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