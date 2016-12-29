Українська сторона передала "ДНР" 15 людей

Українська сторона в односторонньому порядку передала представникам окремих районів Донецької області 15 людей.

"Щойно відбулася передача 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-центрі СБУ.

Раніше повідомлялося, що передача відбувалася між містами Горлівка і Майорськ у нейтральній зоні.

Київ вирішив в односторонньому порядку передати в ОРДЛО 15 людей, затриманих і засуджених в Україні, для активізації процесу обміну.

Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко раніше заявляла, що Україна як жест доброї волі передасть 15 осіб, які будуть помилувані указом президента, зі списку 228 осіб на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). За її словами, серед цих людей тяжкохворі, люди похилого віку, шість жінок.

Президент України Петро Порошенко указом від 20 грудня помилував дев'ятьох засуджених.