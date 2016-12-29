Близько 6,5 тис. кібератак зафіксовано за 2 місяці, у низці випадків розслідування вказує на причетність спецслужб РФ

Близько 6,5 тис. спланованих кібератак виявлено за останні два місяці на об'єктах п'яти відомств та 31 державного інформаційного ресурсу, розслідування вказує у низці інцидентів на причетність спецслужб РФ, заявив президент України Петро Порошенко.

"Загалом впродовж останніх двох місяців на об’єктах п’яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу виявлено близько шести з половиною тисяч спланованих кібератак", - сказав П.Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони, присвяченому принципам інформаційної безпеки, загрозам кібербезпеки та їх нейтралізації, передає прес-служба глави держави.

Він наголосив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до кібератак напряму чи опосередковано спецслужб Росії.

Президент нагадав, що в результаті кібератаки 6 грудня була виведена з ладу мережа Державної казначейської служби та Міністерства фінансів, що привело до порушення казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.

"Питання кібербезпеки стоїть в якості основних викликів на сьогодні і під час самітів НАТО, і під час проведення наших комісій. Створений спеціальний трастовий фонд. Тому винесення сьогодні на засіданні СНБО питання кібербезпеки є абсолютно актуальним", - сказав він, зазначивши, що ці загрози стосуються не лише міністерств, і навів приклад втручання в роботу сайта "Укрзалізниці".

Глава держави також нагадав, що наприкінці 2015 - на початку 2016 року здійснені кібератаки на об'єкти енергетичної галузі, атомних електростанцій, аеропорту "Бориспіль".

За словами глави держави, розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них напряму чи опосередковано спецслужб Росії, яка веде кібервойну проти Української держави. Він також зазначив, що подібні агресивні дії в кіберпросторі Росія веде і проти інших країн, зокрема, з такою проблемою зіткнулися США, а глава німецької розвідки заявив про плани російських хакерів вплинути на результати виборів у Німеччині, Шведські спецслужби публічно визнали Росію головним джерелом кібератак на цю скандинавську країну.

"Ми маємо справу з глобальним безпековим викликом, який Росія кидає всій євроатлантичній спільноті", - сказав П.Порошенко.

Окрім питання кібератак, президент також нагадав про деякі диверсії. Зокрема, про затримання групи озброєних осіб e районі Запорізької АЕС, вчинення диверсійних актів на наземному магістральному газопроводі високого тиску "Богородчани-Долина" в Івано-Франківській області та "Уренгой-Помари-Ужгород" у Полтавській області. Крім того, мали місце цілеспрямовані дії терористичних угрупувань щодо порушення функціонування та знищення об'єктів промисловості, транспортної інфраструктури, об'єктів електро-, газо- і водопостачання, насамперед у Донецькій та Луганській областях.