Події

19:21 29.12.2016

Порошенко заявляє про ймовірність терактів і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури

Президент України Петро Порошенко заявляє про ризик терактів і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та вказує на важливість міжвідомчої координації в протистоянні таким загрозам.

"На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація", - сказав П.Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони, присвяченому принципам інформаційної безпеки, загрозам кібербезпеки та їх нейтралізації, вказавши на важливість обміну досвідом з країнами-партнерами, повідомляє прес-служба глави держави.

ВАЖЛИВЕ

Кабмін звільнив заступника міністра енергетики - керівника апарату Лабоженка

Близько 6,5 тис. кібератак зафіксовано за 2 місяці, у низці випадків розслідування вказує на причетність спецслужб РФ

Київ передав "ДНР" 15 людей і сподівається на обмін українських заручників до Різдва

Військова прокуратура України повідомила про підозру ватажку "Всевеликого війська Донського" Козіцину, документ вручено йому особисто

Нацрада з телерадіомовлення в середині грудня продовжила ліцензію "1+1" на 7 років

ОСТАННЄ

Кабмін скасував ліцензування експорту газу та антрациту

Бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО від початку доби

Київрада розгляне петицію про знесення нового фасаду Театру на Подолі

Медзаклади України зможуть вносити зміни до щомісячних планів використання бюджетних коштів

Зміни в системі виконавчого провадження були одними з найважливіших у сфері правосуддя в 2016 р. - думка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Москва. Три вокзала-2
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон infiniti
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА