Порошенко заявляє про ймовірність терактів і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури

Президент України Петро Порошенко заявляє про ризик терактів і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури та вказує на важливість міжвідомчої координації в протистоянні таким загрозам.

"На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Добре, що ми збудували професійну СБУ, і служба вміє попереджати ці загрози. Але нам потрібна міжвідомча координація", - сказав П.Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони, присвяченому принципам інформаційної безпеки, загрозам кібербезпеки та їх нейтралізації, вказавши на важливість обміну досвідом з країнами-партнерами, повідомляє прес-служба глави держави.