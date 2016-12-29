Бойовики 25 разів обстріляли позиції сил АТО від початку доби

Незаконні збройні формування вже 25 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України в четвер від початку доби станом на 17:00, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як зазначено в повідомленні прес-центру в соцмережі Facebook, на маріупольському напрямку бойовики обстріляли з мінометів Красногорівку, а з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь у районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. Також у районі Гнутового по позиціях сил АТО вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку з тих самих видів озброєння були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На луганському напрямку з мінометів і гранатометів бойовики вели вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій.