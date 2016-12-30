Події

09:09 30.12.2016

У чергах на кордоні з Польщею в п'ятницю зранку перебувають 605 автомобілів

605 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею станом на 8:00, повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску "Рава-Руська" - 200, у ПП "Краковець" - 220, у ПП "Угринів" - 100, у ПП "Устилуг" - 50, в ПП "Смільниця" - 35 транспортних засобів. У ПП "Ягодин авто", "Грушів" і "Шегині" черг немає.

У пункті пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною - 30 транспортних засобів, у ПП "Вилок" - 25.

На кордоні з Румунією та Словаччиною черг немає.

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