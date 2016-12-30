Події

09:12 30.12.2016

За минулу добу бойовики 45 разів обстріляли українські позиції, на всіх напрямках активізувалися снайпери

Бойовики не дотримуються режиму тиші та продовжують обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках, повідомляють у штабі АТО.

"На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки. За минулу добу сталося 45 обстрілів", - повідомляють у п'ятницю вранці в штабі антитерористичної операції.

На маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстріляли Красногорівку і Талаківку. З гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Старогнатівка, Талаківка, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

На донецькому напрямку з гранатометів і мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На луганському напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Малиновому. З гранатометів - по Крутій Балці, Новозванівці та Станиці Луганській.

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