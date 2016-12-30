Держдепартамент США підтверджує висилання з країни 35 дипломатичних працівників РФ

Держдепартамент США підтвердив, що висилає з країни 35 російських дипломатичних працівників через хакерські атаки, які в США приписують Росії.

"Сьогодні (29 грудня - ІФ) держдепартамент оголосив персонами нон ґрата 35 російських офіційних осіб, дії яких не відповідали їхньому дипломатичному статусу або статусу консульського працівника", - йдеться в заяві офіційного представника держдепу Марка Тонера, поширеній у четвер.

Крім того, в заяві зазначено, що "держдепартамент також поінформував уряд Росії, що заборонить доступ російському персоналу до двох розважальних комплексів (recreational compound) у США, якими володіє російський уряд".