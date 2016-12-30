Події

09:19 30.12.2016

Держдепартамент США підтверджує висилання з країни 35 дипломатичних працівників РФ

Держдепартамент США підтвердив, що висилає з країни 35 російських дипломатичних працівників через хакерські атаки, які в США приписують Росії.

"Сьогодні (29 грудня - ІФ) держдепартамент оголосив персонами нон ґрата 35 російських офіційних осіб, дії яких не відповідали їхньому дипломатичному статусу або статусу консульського працівника", - йдеться в заяві офіційного представника держдепу Марка Тонера, поширеній у четвер.

Крім того, в заяві зазначено, що "держдепартамент також поінформував уряд Росії, що заборонить доступ російському персоналу до двох розважальних комплексів (recreational compound) у США, якими володіє російський уряд".

ВАЖЛИВЕ

Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу в частині поліпшення інвестклімату в Україні

NSDC approves Ukraine's information security doctrine

За минулу добу бойовики 45 разів обстріляли українські позиції, на всіх напрямках активізувалися снайпери

Кабмін звільнив заступника міністра енергетики - керівника апарату Лабоженка

Порошенко заявляє про ймовірність терактів і диверсій на об'єктах критичної інфраструктури

ОСТАННЄ

Кабмін продовжив продаж енергокомпаній ще на рік

Кабмін затвердив фінплан-2016 "Центренерго" з чистим прибутком 246,6 млн грн

Тривають пошуки вбивці матері та дитини в Одеській області, який також планував теракт в Одесі

У чергах на кордоні з Польщею в п'ятницю зранку перебувають 605 автомобілів

Кабмін скасував ліцензування експорту газу та антрациту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в днепропетровске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА