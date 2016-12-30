Тривають пошуки вбивці матері та дитини в Одеській області, який також планував теракт в Одесі

Спецоперація з упіймання чоловіка, який убив матір та її 2-річну дочку в Овідіополі Одеської області, нині триває.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області, нині до району проведення пошуків стягнуто додаткові сили. Інші подробиці поліція наразі повідомити не готова.

Як повідомлялося, чоловік, який убив 42-річну жінку та її 2-річну дитину в Овідіополі Одеської області, мав намір убити інших, вчинивши наїзд на великий натовп людей в Одесі. Згідно з інформацією поліції, втілюючи запланований теракт, він після вбивства жінки та її дочки в Овідіополі сів у вантажний автомобіль і вирушив до обласного центру. Під час руху трасою він вчинив ДТП, але не зупинився.

"Щоб не допустити кровопролиття поліцейські заблокували в'їзд до Одеси і почали переслідувати зловмисника, змусивши його змінити напрямок руху подалі від обласного центру. Скориставшись перевагою в прохідності вантажівки, зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками автомобілями поліцейських, він на деякий час відірвався від переслідування. Після того, як його вантажівка застрягла на ріллі, він покинув її і сховався в полі", - зазначили в поліції.

За даними джерела агентства в правоохоронних органах, у пошуках станом на вечір четверга брали участь кілька сотень силовиків, зокрема працівники СБУ, а також місцеві жителі.