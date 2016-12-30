Події

09:39 30.12.2016

Кабмін затвердив фінплан-2016 "Центренерго" з чистим прибутком 246,6 млн грн

Чистий прибуток ПАТ "Центренерго" в 2016 році становитиме 246,623 млн грн, це передбачено фінансовим планом компанії на поточний рік, який уряд затвердив розпорядженням №1055 від 28 грудня й оприлюднив у четвер.

Згідно з ним, товариство виплатить державі цього року 1 млрд 828,13 млн грн, зокрема 70,39 млн грн податку на прибуток.

Водночас сам фінплан та інші його деталі в публікації уряду відсутні.

Як повідомлялося, "Центренерго" за підсумками роботи в січні-вересні 2016 року отримало чистий прибуток 1 млрд 21,519 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року енергогенерувальна компанія завершила з чистим збитком 81,788 млн грн.

Чистий дохід компанії за дев’ять місяців цього року зріс на 63,1% - до 7 млрд 618,739 млн грн за зростання виробництва електроенергії на 30,1% - до 7,086 млрд кВт-год.

"Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.

Компанія в 2015 році скоротила чистий прибуток у 3,4 раза - до 21,856 млн грн, а чистий дохід на 9,2% - до 6 млрд 863,846 млн грн.

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