Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу в частині поліпшення інвестклімату в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Підписання відбулося під час зустрічі президента з головою Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною та міністром фінансів України Олександром Данилюком. "Я хочу привітати вас із завершенням надзвичайно важливого процесу, який був розпочатий із масштабних консультацій з громадськістю, величезної роботи, до якої були залучені і бізнесові кола, і громадські активісти", - сказав П.Порошенко.