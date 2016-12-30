Кабмін продовжив продаж енергокомпаній ще на рік

Уряд України продовжив на рік - до 30 листопада 2017 р. терміни продажу пакетів акцій енергокомпаній, відповідне розпорядження №1057 від 28 грудня оприлюднено на його сайті в четвер увечері.

Згідно з ним, зокрема, йдеться про контрольні пакети акцій енергопостачальних компаній "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Хмельницькобленерго", "Черкасиобленерго", "Миколаївобленерго".

У цьому списку також блокпакети акцій генерувальних енергокомпаній "Донбасенерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "Центренерго", а також енергопостачальних компаній "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Донецькобленерго", "Київенерго", "Одесаобленерго".

Окрім того, до переліку внесено низку ТЕЦ - Одеську ТЕЦ, Херсонську ТЕЦ і Миколаївську ТЕЦ".

Як повідомлялося, завершення приватизації енергокомпаній неодноразово відкладалося. Цього року Фонд держмайна спочатку пропонував в другій половині року приватизувати контрольні пакети акцій шести обленерго, проте в грудні остаточно заявив, що оголосить аукціони з продажу цих акцій лише після прийняття в цілому закону "Про ринок електроенергії", а також введення в дію стимулюючого регулювання (RAB-регулювання).

Законопроект "Про ринок електричної енергії України" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 22 вересня.