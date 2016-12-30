Події

10:12 30.12.2016

Кабмін оприлюднив текст свого середньострокового плану дій до 2020 року

Кабінет Міністрів України оприлюднив на своєму офіційному сайті текст урядового плану пріоритетних дій терміном до 2020 року.

"Отже, проект нашого середньострокового плану пріоритетних дій вже на урядовому порталі. Запрошую до обговорення та коментарів", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, неможливо за кілька місяців зробити те, що не робилося роками.

"Ми таку роботу розпочали і в наступному році продовжимо. Повторю те, що говорю завжди: я буду задоволений результатами цієї роботи тільки тоді, коли люди реально відчують, що життя міняється", - написав прем'єр.

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