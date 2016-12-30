Пункт пропуску через держкордон в аеропорту "Суми" став вантажно-пасажирським

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про зміну класифікації пункту пропуску через державний кордон в аеропорту "Суми" з пасажирського на вантажно-пасажирський.

Таке рішення закріплено урядовим розпорядженням №1059-р від 28 грудня 2016 року.

"Зміна класифікації міжнародного пункту пропуску через державний кордон в аеропорту "Суми" з "пасажирського" на "вантажно-пасажирський" дасть змогу обслуговувати авіаційні вантажні перевезення, що є однією зі складових розвитку авіаційної галузі в Сумській області. Реалізація розпорядження позитивно позначиться на економічному розвитку регіону, приведе до збільшення відрахування до бюджетів усіх рівнів, створення додаткових робочих місць", - йдеться в поясненні до документа.

Аеропорт "Суми" - державний аеропорт, із 8 грудня 2006 року приймає також і міжнародні рейси.