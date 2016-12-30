Кабмін надав авіакомпанії "Кавок Ейр" право на експорт послуг з авіаперевезень військових товарів до 1 серпня 2018 року

Кабінет Міністрів України надав авіакомпанії "Кавок Ейр" право на експорт послуг з авіаперевезень військових товарів до 1 серпня 2018 року.

Згідно з постановою №1032 від 28 грудня, уряд надав терміном до 1 серпня 2018 р. товариству з обмеженою відповідальністю "Кавок Ейр" повноваження на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення.

У повідомленні, доданому до цієї постанови, зазначено, що це рішення дозволить компанії надавати послуги з міжнародних авіаперевезень товарів військового призначення, що розширить можливості українських суб'єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності з іноземними суб'єктами, у тому числі щодо постачання товарів військового призначення до України, а також просування військової продукції українських виробників на міжнародні ринки.