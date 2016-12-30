Порошенко підписав закон про мораторій на держнагляд у госпдіяльності до кінця 2017 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон №1728-VIII "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", ухвалений Верховною Радою 3 листопада 2016 року.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, закон встановлює до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного контролю планових заходів здійснення державного нагляду контролю) у сфері господарської діяльності.

Документ також визначає підстави і випадки, коли держнагляд здійснюється: до 31 грудня 2017 року позапланові заходи держнагляду здійснюються за письмовими заявами суб'єкта господарювання за його бажанням, за рішенням суду, у разі настання аварії, смерті внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.

Позапланові заходи держнагляду на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав проводиться органом держнагляду за погодженням Державної регуляторної служби, яка до початку проведення контролю зобов'язана оприлюднити це погодження на своєму офіційному веб-сайті. Без цього проведення позапланового держнагляду забороняється; зокрема, суб'єкти господарювання, згідно із законом, мають право не допускати посадових осіб органу держнагляду без пред'явлення відповідного погодження.

Дія закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, органом-держрегулятором ринку цінних паперів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності харчових продуктів тощо.

Кабмін у шестимісячний термін із дня набуття чинності законом має розробити і затвердити стратегію та програму реформування системи держнагляду, зокрема в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації та відповідного скорочення кількості органів державного нагляду і чисельності їх працівників.

Державна регуляторна служба у двотижневий термін має затвердити форму і порядок надання погодження на проведення позапланових заходів держнагляду.

Закон набуває чинності з дня, що йде за днем його публікації, та діє до 31 грудня 2017 року включно.