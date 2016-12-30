Кабмін підтримав пропозицію Міноборони щодо безперервності фінансування відомства під час виконання судових рішень

Кабінет Міністрів України на засіданні 28 грудня прийняв постанову №1005 "Про внесення зміни до п. 30 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" про безперервність фінансування Міністерства оборони, Збройних сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень.

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони, акт було прийнято за пропозицією оборонного відомства з метою вдосконалення механізму виконання судових рішень про стягнення коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабміну №845 від 3 серпня 2011 р.

Актом встановлено спеціальну норму для Міноборони, ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів про надання органам Держказначейства інформації для безперечного списання коштів протягом десяти робочих днів без зупинення платежів за платіжними доручення за всіма кодами бюджетної класифікації видатків на рахунках органів державної влади.

"Це рішення уряду забезпечить своєчасне фінансування і безперервність роботи Міністерства оборони, Збройних сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів на період дії особливого періоду та (або) проведення антитерористичної операції на території України або в її окремих місцевостях", - йдеться в повідомленні.