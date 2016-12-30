Події

11:36 30.12.2016

Кабмін дозволив відкривати вогонь по порушниках повітряного кордону України в мирний час

Кабінет Міністрів у середу постановою №1012 вніс зміни до Порядку виконання завдань черговими силами з протиповітряної оборони Збройних сил у мирний час і дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах після попереджувального вогню. Відповідну постанову оприлюднила прес-служба уряду в четвер увечері.

Згідно з внесеними змінами, "чергові сили застосовують зброю і бойову техніку після попереджувального вогню з гарматного озброєння чергових літаків-перехоплювачів (вертольотів)". Ці зміни спрямовані на "припинення протиправних дій повітряних суден, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту в повітряному просторі України, зокрема в районі проведення антитерористичної операції".

У поясненні до документа зазначено, що рішення прийнято "для адаптації базових законодавчих документів із питань оборони до сучасних реалій та викликів в умовах "гібридної війни" з Російською Федерацією".

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