Кабмін поширив програму забезпечення житлом військових на працівників МВС
Кабінет Міністрів поширив дію програми забезпечення житлом військовослужбовців, посадових осіб митної служби та членів їхніх сімей на працівників Міністерства внутрішніх справ.
Згідно з повідомленням, доданим до постанови №1023 від 28 грудня, уряд у зв'язку з реформуванням органів внутрішніх справ поширив дію програми забезпечення житлом військових і працівників митниці на посадових осіб МВС, територіальних органів, установ і підприємств, що належать до сфери управління міністерства.