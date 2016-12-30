Події

11:37 30.12.2016

Кабмін поширив програму забезпечення житлом військових на працівників МВС

Кабінет Міністрів поширив дію програми забезпечення житлом військовослужбовців, посадових осіб митної служби та членів їхніх сімей на працівників Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням, доданим до постанови №1023 від 28 грудня, уряд у зв'язку з реформуванням органів внутрішніх справ поширив дію програми забезпечення житлом військових і працівників митниці на посадових осіб МВС, територіальних органів, установ і підприємств, що належать до сфери управління міністерства.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко підписав закони про підтримку українського авіапрому

Кабмін дозволив відкривати вогонь по порушниках повітряного кордону України в мирний час

Порошенко підписав закон про мораторій на держнагляд у госпдіяльності до кінця 2017 року

Кабмін оприлюднив текст свого середньострокового плану дій до 2020 року

Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу в частині поліпшення інвестклімату в Україні

ОСТАННЄ

Податкові надходження від великих платників податків у 2016 році зросли на 32%

Переселенці-пенсіонери повинні будуть кожні 3 місяці проходити ідентифікацію в Ощадбанку до отримання платіжної картки

МОЗ планує закупити суміші для хворих на фенілкетонурію дітей за кошти держбюджету-2016 на початку наступного року

Один із потягів Київ - Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти

Кабмін підтримав пропозицію Міноборони щодо безперервності фінансування відомства під час виконання судових рішень

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА