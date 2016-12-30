Події

12:23 30.12.2016

МОЗ планує закупити суміші для хворих на фенілкетонурію дітей за кошти держбюджету-2016 на початку наступного року

Міністерство охорони здоров'я України планує закупити спеціальні амінокислотні суміші PКU-2 prima для важко хворих дітей до чотирьох років за кошти держбюджету-2016 на початку наступного року, повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу в четвер.

"Зараз ми працюємо з організаціями, щоб докупити харчування для хворих на фенілкетонурію на початку наступного року, щоб пацієнти мали безперервне лікувальне харчування", - зазначила вона.

У.Супрун наголосила, що ці суміші не було закуплено з огляду на участь у тендері лише одного виробника.

Раніше повідомлялося, що МОЗ не змогло закупити лікувальне харчування для хворих на фенілкетонурію дітей за кошти держбюджету 2016 року; на відповідний тендерний лот було виділено 4,5 млн грн.

Фенілкетонурія - рідкісне генетичне захворювання, пов'язане з порушенням метаболізму амінокислот. Це одне з небагатьох спадкових захворювань, що піддаються успішному лікуванню за умови, що пацієнти вживають якісні спеціальні амінокислотні суміші. Як правило, такі суміші забезпечуються коштом держави.

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