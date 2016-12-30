Переселенці-пенсіонери повинні будуть кожні 3 місяці проходити ідентифікацію в Ощадбанку до отримання платіжної картки

Кабінет Міністрів України встановив необхідність фізичної ідентифікації вимушених переселенців-пенсіонерів в Ощадбанку до отримання ними платіжної картки кожні три місяці.

Згідно з постановою №1028 від 28 грудня, уряд встановив, що фізична ідентифікація клієнта з числа вимушених переселенців, якому відкрито поточний рахунок в установах Ощадбанку для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунку.

Також Кабмін встановив, що відновлення або припинення пенсійних виплат переселенцям здійснюється Ощадбанком за рішенням управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, а також об'єднаних управлінь, що здійснюють виплату пенсій.