Події

12:48 30.12.2016

Податкові надходження від великих платників податків у 2016 році зросли на 32%

Податкові надходження від великих платників податків у 2016 році зросли на 32% порівняно з минулим роком, до 215 млрд грн, повідомляється на сторінці Офісу великих платників Державної фіскальної служби (ДФС) у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, за результатами роботи підрозділів аудиту додатково до бюджету нараховано 1 млрд грн, що на 357 млн грн більше, ніж у 2015 році.

Крім того, в повідомленні зазначено, що юридичне управління офісу виграло справи, за результатами яких бюджет отримав 401 млн грн.

У повідомленні також зазначено, що за 2016 рік офіс забезпечив зменшення податкового боргу на 1,7 млрд грн.

Водночас обсяги відшкодованих сум ПДВ протягом поточного року зросли на 50% порівняно з торішніми.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко підписав закони про підтримку українського авіапрому

Кабмін дозволив відкривати вогонь по порушниках повітряного кордону України в мирний час

Порошенко підписав закон про мораторій на держнагляд у госпдіяльності до кінця 2017 року

Кабмін оприлюднив текст свого середньострокового плану дій до 2020 року

Порошенко підписав закон про зміни до Податкового кодексу в частині поліпшення інвестклімату в Україні

ОСТАННЄ

Переселенці-пенсіонери повинні будуть кожні 3 місяці проходити ідентифікацію в Ощадбанку до отримання платіжної картки

МОЗ планує закупити суміші для хворих на фенілкетонурію дітей за кошти держбюджету-2016 на початку наступного року

Один із потягів Київ - Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти

Кабмін поширив програму забезпечення житлом військових на працівників МВС

Кабмін підтримав пропозицію Міноборони щодо безперервності фінансування відомства під час виконання судових рішень

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА