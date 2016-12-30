Податкові надходження від великих платників податків у 2016 році зросли на 32%

Податкові надходження від великих платників податків у 2016 році зросли на 32% порівняно з минулим роком, до 215 млрд грн, повідомляється на сторінці Офісу великих платників Державної фіскальної служби (ДФС) у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, за результатами роботи підрозділів аудиту додатково до бюджету нараховано 1 млрд грн, що на 357 млн грн більше, ніж у 2015 році.

Крім того, в повідомленні зазначено, що юридичне управління офісу виграло справи, за результатами яких бюджет отримав 401 млн грн.

У повідомленні також зазначено, що за 2016 рік офіс забезпечив зменшення податкового боргу на 1,7 млрд грн.

Водночас обсяги відшкодованих сум ПДВ протягом поточного року зросли на 50% порівняно з торішніми.