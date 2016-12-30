Україна з 28 лютого 2017 р. запровадить мита на імпорт азотних добрив із РФ

Антидемпінгові мита на імпорт сечовини (карбаміду) і сумішей сечовини та нітрату амонію походженням із Російської Федерації в розмірі від 4,19% до 31,84% залежно від виробника буде введено з 28 лютого 2017 року терміном на п'ять років.

"Рішення комісії набуває чинності через 60 днів із дня публікації цього оголошення", - йдеться в повідомленні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) у газеті "Урядовий кур'єр" у п'ятницю.

Згідно з ним, для ВАТ "Куйбишевазот" (Тольятті) мито встановлено на рівні 4,19%, ВАТ "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" (Тульська обл.) і ВАТ "Невиномиський Азот" (Ставропольський край) - 18,78%, інших російських підприємств - 31,84%.

МКМТ уточнює, що йдеться про товари, які класифікуються згідно УКТЗЕД за кодами 3102 10 00 00 та 3102 80 00 00.

Під час розслідування комісія зробила ствердний висновок про наявність протягом 2014 року демпінгового імпорту російських азотних добрив і завдання суттєвої шкоди національним товаровиробникам, що вплинуло на погіршення їхніх показників у 2012-2014 роках.

"Комісія встановила, що протягом 2012-2014 років демпінговий імпорт в Україну деяких азотних добрив походженням із РФ здійснювався за цінами, нижчими за ціни і собівартість національного товаровиробника, і призвів до значного зниження цін на подібний товар, а також перешкоджав зростанню цін на подібний товар, який мав би місце за відсутності демпінгового імпорту", - йдеться в рішенні МКМТ.

Водночас комісія розглянула і взяла до відома інформацію Мінагрополітики про необхідність додаткового вивчення питання щодо забезпечення мінеральними добривами українських споживачів з урахуванням поточних економічних умов на ринку для гарантування продовольчої безпеки України.

Минулого тижня МКМТ виступила із заявою, що до набуття чинності антидемпінговими митами на імпорт добрив із РФ Верховна Рада з метою уникнення можливих негативних наслідків для аграрного комплексу має ухвалити спеціальний закон для диверсифікації імпорту добрив в Україну. "Найближчим часом уряд направить на розгляд народних депутатів законопроект про заходи з диверсифікації постачання добрив шляхом зниження ставок ввізного мита на найбільш затребувані види добрив (нітрат амонію, карбамід, КАС)", - йшлося в заяві МКМТ.

Комісія пояснювала, що Росія є основним постачальником добрив в Україну (80-90% від загального обсягу), через що імпорт добрив за демпінговими цінами ставить українських аграріїв у небезпечну залежність від їх постачання в майбутньому.

Як повідомлялося, в жовтні цього року МКМТ продовжила термін антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив із РФ ще на три місяці - до максимального терміну в 18 місяців. Ініціатором розслідування щодо імпорту карбаміду та суміші карбаміду з аміачною селітрою у водному або аміачному розчині (КАС) із РФ виступила компанія Ostchem з Group DF Дмитра Фірташа, чиї заводи є найбільшими азотними підприємствами в країні.

За даними Ostchem, після введення Україною загороджувальних мит на селітру на рівні 36,03% російські виробники почали активно завозити в Україну азотні мінеральні добрива, що замінюють селітру.

Україна у рамках проміжного перегляду антидемпінгових мит щодо аміачної селітри з Росії в 2014 році збільшила їх розмір утричі - з 11,91% до 36,03% і продовжила термін їх дії на п'ять років.

Згідно з даними Держстату, імпорт сечовини в Україну (код 3102 10 00 00) за десять місяців цього року становив 234,2 тис. тонн (106,6 тис. тонн діючої речовини) на суму $46,47 млн, зокрема з Росії - 211,5 тис. тонн на $42 млн.

Імпорт суміші сечовини і нітрату амонію у водному та аміачному розчині (код 3102 80 00 00) за десять місяців цього року дорівнював 213,4 тис. тонн (68,9 тис. тонн діючої речовини) на $35,1 млн, зокрема з Росії - 147,4 тис. тонн на $23,9 млн.

Водночас експорт сечовини з України за зазначений період становив 1 млн 189,2 тис. тонн на $229,7 млн, а експорт суміші сечовини і нітрату амонію - 0,054 тис. тонн на $0,014 млн.