Троє українських військових поранені в зоні АТО за добу

Троє українських військовослужбовців дістало поранень у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців дістало поранень", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

О.Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку бойовики вели активний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї в районі Станиці Луганської, Кримського та Попасної. Загалом за добу на цьому напрямку зафіксовано вісім збройних провокацій.

На донецькому напрямку противник вів вогонь на всій лінії фронту, за винятком донецького аеропорту. Більшість обстрілів припала на авдіївську промзону, Світлодарську дугу та околиці Горлівки. Загалом на донецькому напрямку за добу зафіксовано 13 обстрілів.

На маріупольському напрямку міномети противник застосував у районі Талаківки та Красногорівки. На ділянці Павлопіль-Широкине вогонь вівся цілодобово, але із застосуванням легкого озброєння. У районі Талаківки та Гнутового також працювали снайпери бойовиків. Загалом на цьому напрямку за добу зафіксовано 24 провокації.