Порошенко підписав закон про підвищення акцизів та ренти для збалансування держбюджету-2017

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" (№5132), який передбачає підвищення акцизів на алкоголь, тютюнові вироби, а також рентних ставок за користування надрами і радіочастотами та необхідний для збалансування держбюджету-2017.

Згідно з інформацією на сайті ВР, спікер Володимир Гройсман направив підписаний ним закон на підпис президентові 28 грудня, а 30 грудня документ було повернено з підписом глави держави.

Закон, зокрема, підвищує акцизи на пиво, вина кріплені та вермути, ігристі вина на 12%, а на лікеро-горілчані вироби - на 20%. Акциз на сигарети за специфічною ставкою зросте на 40% без підвищення адвалорної ставки (12%).

ВР також зменшила рентну ставку для видобутку нафти із 45% до 29% (для глибин видобутку понад 5000 м - із 21% до 14%).

Рентну плату за користування надрами, водою та лісовими ресурсами збільшено на 10,4% - прогнозне зростання оптових цін, нормативну грошову оцінку землі несільськогосподарського призначення підвищено на 6%, фіксований сільгоспподаток - на 14%, тоді як сільгоспземель залишено на колишньому рівні.

Окрім цього, документ вносить правки до Податкового кодексу для остаточного оформлення переходу аграріїв на загальний режим оподаткування на додану вартість.