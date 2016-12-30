"Київстар" має намір на початку 2017 р. вийти на ринок фінансових послуг

Провідний український оператор мобільного зв'язку "Київстар" має намір на початку 2017 року здійснити за допомогою дочірнього підприємства ТОВ "Стармані" комерційний запуск першого блоку фінансових послуг, зокрема з переказу коштів населення та платежів на користь третіх осіб.

Як повідомили агентству в прес-службі компанії, банками-емітентами електронних грошей у цьому проекті буде державний Укргазбанк та підконтрольний італійській Intesa Sanpaolo Правекс-Банк, відібрані під час конкурсу. Нині компанія проводить конкурс із відбору однієї з платіжних систем.

"Проект із надання абонентам "Київстар" мобільно-фінансових послуг складається з кількох блоків. Один із них нині проходить пілотні випробування, а на початку 2017 року планується комерційний запуск", - зазначили в прес-службі на запит агентства.

Як повідомлялося, ТОВ "Стармані" в червні отримало ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті.

"Київстар" - український оператор телекомунікацій, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 3G. Послугами оператора користуються 25,3 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 814 тис. клієнтів фіксованого Інтернету.

"Київстар" із середини січня 2014 року спільно з Альфа-Банком (Київ) запустив послугу NFC-платежів (безконтактних платежів), для якої необхідно отримати прив'язану до SIM-картки банківську карту і завантажити в телефон спеціальний застосунок. Проте ця послуга поки що не стала надто популярною.

У серпні минулого року оператор зареєстрував ТОВ "Стармані" для надання фінансових послуг (окрім страхування та пенсійного забезпечення), фінансового лізингу, інших видів кредитування та грошового посередництва, а також для обробки даних і розміщення інформації на веб-вузлах. Статутний капітал дочірньої компанії становить 7 млн грн, частка "Київстару" - 100%.

Акціонери "Київстару" - міжнародна група VimpelCom Ltd. (офіс у Нідерландах), акції якої перебувають у вільному обігу на фондовій біржі (NASDAQ), Нью-Йорк.