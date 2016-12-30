Пінчук пропонує Україні піти на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ

З огляду на прихід у США нової президентської адміністрації, що вже заявила про намір змінити підхід до взаємовідносин із Росією, а також можливий прихід до влади у деяких країнах Європи лідерів, налаштованих на укладення угоди з РФ, влада України та її громадяни мають погодитися на низку болючих компромісів заради досягнення миру з Росією, пише в статті для газети The Wall Street Journal український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

Він зазначає, що рішення про укладення країнами Заходу угоди з Кремлем не можна досягти, проігнорувавши позицію понад 40 мільйонів українців, які демонстрували з кінця 2013 року, що вони битимуться, якщо у них віднімуть перспективу жити у вільній, демократичній, толерантній і справедливій країні.

"Тим, хто прагне до "реалістичного" рішення, слід це враховувати. Проте інстинктивна реакція багатьох українців на нові обставини - вимагати того самого, що й раніше, однак із більшою наполегливістю і настійністю, - може не спрацювати", - вважає бізнесмен.

При цьому В.Пінчук наголошує, що українцям, замість того, щоб лише голосніше кликати на допомогу, слід також адаптуватися до нової реальності й допомогти міжнародним друзям України допомагати: "Нова адміністрація у Вашингтоні може стати можливістю для України зробити внесок у вирішення питання інтервенції Росії".

Бізнесмен зазначає, що українці, безумовно, мають обстоювати фундаментальні принципи боротьби - право України обирати свій власний шлях, захищати свою територіальну цілісність та будувати успішну країну".

"Так, поза сумнівом, Москва має виконати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями 2014 і 2015 року для завершення конфлікту на сході України. Вона має забезпечити реалізацію режиму припинення вогню та відведення своїх бойовиків і важкого озброєння, чого досі вона не зробила. Проте це може бути частиною більшої картини, в якій ми йдемо на болючі компроміси заради миру. Розгляньте наступні ідеї", - пише В.Пінчук.

На його переконання, Україна має розглянути можливість тимчасово виключити членство в ЄС із наших заявлених цілей на найближче майбутнє. Ми можемо побудувати європейську країну, бути привілейованим партнером, а пізніше обговорювати вступ.

"При тому, що ми зберігаємо свою позицію щодо того, що Крим - це частина України, і він має бути повернений, Крим не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе край війні на сході на справедливій основі. Україні знадобиться 15-20 років, щоб згенерувати достатнє економічне зростання та стабілізувати нашу інфраструктуру, соціальний захист і фінансову систему. Усі жителі Криму захочуть у такому разі жити в цій майбутній Україні - як східні німці хотіли стати частиною Західної Німеччини", - вважає В.Пінчук.

Він зазначає, що конфлікт на сході України був ініційований із-за кордону Росією, і це не є справжнім рухом за автономію або громадянською війною. Для справедливих виборів умов не буде, доки Україна не отримає повного контролю над своєю територією. Проте, можливо, нам доведеться проігнорувати цю правду і погодитися на проведення місцевих виборів. Такі компроміси можуть означати, що будуть розчаровані українці сходу, які сильно постраждали. "Проте якщо це те, що необхідно, щоб Україна могла продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню, можливо, нам доведеться піти на цей компроміс, заради порятунку тисяч життів", - переконаний бізнесмен.

За його словами, українці також мають зосередитися на допомозі тим, кому довелося покинути свої рідні міста і хто не може повернутися через загрозу жити в умовах репресій і небезпеки, надавши їм усю можливу підтримку, щоб вони могли наново побудувати своє життя в новій реальності.

"Нарешті, слід визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. Пропозицію нам не зроблено, але якби її й було зроблено, вона могла б призвести до міжнародної кризи безпрецедентних масштабів. Наразі ми маємо прагнути до альтернативної конфігурації у галузі безпеки і погодитися на нейтралітет - як наше бачення найближчої перспективи на майбутнє", - пише у своїй статті український філантроп.

За словами В.Пінчука, Україні будуть потрібні гарантії безпеки. Згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, США, Росія, Велика Британія, Франція та Китай надали Україні запевнення у безпеці в обмін на відмову від ядерного арсеналу.

"Ми повірили в ці угоди, але найболючішим чином дізналися, коли Росія вторглася до Криму, що запевнення - це не гарантії. Україна має зробити реалістичні, детальні пропозиції за всіма цими пунктами. Ми також маємо дати чітко зрозуміти, що ми готові погодитися на поступове зняття санкцій з Росії у міру наближення до рішення, що забезпечує вільну, єдину, мирну і безпечну Україну", - йдеться в статті бізнесмена.

В.Пінчук наголошує, що "життя українців, які будуть врятовані, варті болючих компромісів", які він запропонував. Українці мають наполягати, що Україна може брати участь у вирішенні своїх власних проблем і протистояти глобальним викликам як учасник широкої міжнародної коаліції.

"Коли Дональд Трамп брав на моє запрошення участь з допомогою відеозв'язку як спікер Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії в 2015 році, він висловив велику повагу Україні та поділився думкою, що ми не отримуємо тієї підтримки, на яку заслуговуємо. Я сподіваюся, що його симпатія до України може стати основою для змістовних переговорів, угод і, зрештою, мирного врегулювання", - висловив переконання бізнесмен.

В.Пінчук - український бізнесмен і філантроп, власник інвестиційно-консалтингової групи EastOne і трубної корпорації "Інтерпайп".