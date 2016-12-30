Пінчук своєю статтею намагається догодити Кремлю та засвітитися перед адміністрацією Трампа, вважає Гопко

У своїй статті в газеті The Wall Street Journal український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук намагається продемонструвати, що бізнес виступає за перезавантаження відносин США із РФ ціною здачі національних інтересів України, вважає голова парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко.

"Напевно, цією статтею намагається і Кремлю вгодити, і перед новою адміністрацією Трампа (новообраний президент США Дональд Трамп - ІФ) засвітитися. Озвучені ним зараз ідеї роблять потенційне налагодження Трампом стосунків із Москвою абсолютно комфортним: Пінчук хоче показати, що бізнес - за перезавантаження стосунків США з РФ. Навіть ціною здачі національних інтересів України", - написала Г.Гопко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

За її словами, В.Пінчук у своїй статті пише "про те, як виконати Мінськ-2 у варіанті Москви".

У зв'язку з цим голова комітету наголошує, що не "можна плутати егоїстичний захист інтересів олігархів із зовнішньополітичним прагматизмом України". "Наша позиція на зовнішньополітичному фронті має бути настільки твердою, непохитною та чутною, щоб окремі голоси олігархів не мали шансів "переспівати" офіційний хор. Принципова позиція та повернення олігархів в єдине з усіма українцями правове поле - це те, що не зміг зробити Ющенко (третій президент України Віктор Ющенко - ІФ), коли обіцяв бандитам тюрми", - написала вона.

При цьому Г.Гопко наголосила, що президент України Петро Порошенко та Верховна Рада не зуміли "справитися оперативно вчасно" з найбільшими українськими олігархами: Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським, Віктором Пінчуком, Дмитром Фірташем.

Г.Гопко закликала "єврооптимістичну молодь" не їхати на Український сніданок В.Пінчука в швейцарському Давосі.