Багаторічний керівник ОПЗ Горбатко звільнився зі своєї посади
Валерія Горбатка звільнено з посади голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод", повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).
Відповідне рішення наглядова рада підприємства ухвалила 28 грудня у зв'язку з проханням В.Горбатка звільнити його за власним бажанням за станом здоров'я.
В.Горбатко керував ОПЗ із квітня 2004 року.
Як повідомлялося, ОПЗ може бути зупинено з 1 січня 2017 року, борг підприємства за газ перед НАК "Нафтогаз України" перевищує 1 млрд грн.
ОПЗ випускає хімічну продукцію, здійснює також перевалювання аміаку на морський транспорт.