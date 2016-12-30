Події

14:26 30.12.2016

Багаторічний керівник ОПЗ Горбатко звільнився зі своєї посади

Валерія Горбатка звільнено з посади голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод", повідомило підприємство в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Відповідне рішення наглядова рада підприємства ухвалила 28 грудня у зв'язку з проханням В.Горбатка звільнити його за власним бажанням за станом здоров'я.

В.Горбатко керував ОПЗ із квітня 2004 року.

Як повідомлялося, ОПЗ може бути зупинено з 1 січня 2017 року, борг підприємства за газ перед НАК "Нафтогаз України" перевищує 1 млрд грн.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, здійснює також перевалювання аміаку на морський транспорт.

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