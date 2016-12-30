Події

14:45 30.12.2016

Уряд України планує до кінця 2017 р. забезпечити управління ОСББ для 29% житлового фонду

Кабінет Міністрів України планує до кінця 2017 року забезпечити управління організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 29% житлового фонду країни.

Така ініціатива міститься в проекті Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року, оприлюдненому на його офіційному веб-сайті.

Згідно з документом, до 2020 року планується збільшити кількість житлових будинків, що перебувають під управлінням ОСББ, до 50% від загального обсягу житлового фонду.

За даними уряду, на кінець 2016 року кількість діючих ОСББ становить 24,382 тис., що покриває 23% загальної площі житлового фонду країни.

Як зазначено в документі, показник обслуговування багатоквартирного житлового фонду управителями, обраними співвласниками будинків самостійно, передбачається збільшити до 10% до кінця 2017 року, до 25% - до 2020 року.

Станом на кінець 2016 року 43% площ багатоквартирного житлового фонду України обслуговують комунальні підприємства, 16,5% - приватні підприємства.

Як зазначено в документі, прийняття нової редакції закону "Про житлово-комунальні послуги" планується до четвертого кварталу 2017 року. Результатом цього очікується впровадження нової моделі договірних відносин між споживачами житлово-комунальних послуг та їх виконавцями.

Згідно з планом уряду, обсяг видачі кредитів за Державною програмою термомодернізації та підвищення енергоефективності в житловому секторі (програма "теплих кредитів" - ІФ) у 2017 році передбачається збільшити в 3,8 раза від рівня 2016 року - до 5,567 млрд грн. У 2018 році передбачається збільшити його ще в 1,9 раза - до 10,505 млрд грн.

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