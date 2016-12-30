ОПЗ вирішив тимчасово зупинити виробництво

ПАТ "Одеський припортовий завод" тимчасово зупинить виробництво, повідомила прес-служба підприємства.

"У зв'язку з високою ціною природного газу, що постачається НАК "Нафтогаз України", яка не кореспондується з цінами на світовому ринку на продукцію заводу, беручи до уваги неможливість подальшої поставки природного газу в 2017 році з боку НАК "Нафтогаз України" до погашення наявного боргу, прийнято рішення про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу", - повідомляється на сайті ОПЗ.

За даними прес-служби, зараз менеджмент ПАТ, за погодженням з ФДМ України, здійснює пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного комплексу підприємства на тривалий період.

Як повідомлялося, напередодні багаторічний керівник ОПЗ Валерій Горбатко звільнився зі своєї посади.

Борг ОПЗ за газ перед НАК "Нафтогаз України" перевищує 1 млрд грн.

Підприємство випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.