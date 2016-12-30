Порошенко підписав закон про обмеження ввезення в Україну друкованої продукції з РФ антиукраїнського змісту

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 8 грудня закон №5114 "Про внесення змін до деяких законів про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Згідно з інформацією про стан проходження документа на сайті українського парламенту, 30 грудня зазначений закон повернуто з підписом президента".

Закон набуває чинності в день, наступний за його публікацією.

При цьому Кабінет Міністрів України у тримісячний термін з дня набуття чинності закону зобов'язаний забезпечити видання відповідних нормативно-правових актів, привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим законом і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.

Як повідомлялося, 8 грудня 2016 року Верховна Рада України 237 голосами народних депутатів заборонила розповсюдження на території України друкованої продукції, що пропагує державу-агресора, та обмежила її ввезення на територію України з РФ.

Згідно з ухваленими змінами, заборонено випускати і поширювати продукцію, яка пропагує державу-агресора, зокрема, його органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України. Крім того, заборона поширюється на друковану продукцію, яка містить матеріали, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміни конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив безпеки.

Видавнича продукція, яка видається, видана або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України, поширена в країні за умови наявності відповідного дозволу, за винятком видавничої продукції, яка ввозиться громадянами в ручній поклажі або в багажі в кількості не більше 10 примірників.

"Йдеться про те, що при Міністерстві культури буде створено експертну раду, до якої увійдуть визнані фахівці та автори, що аналізуватимуть всі тиражі друкованої продукції з держави-агресора. Якщо там міститиметься популяризація держави агресора, його органу влади, якщо там автори або хтось, хто видав ці книги, є людьми, які підтримали окупацію України, то, звичайно, такі тиражі не будуть допущені на територію України", - пояснила глава профільного комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, виступаючи з трибуни парламенту перед голосуванням.

Крім того, в ухваленому законі прописаний порядок видачі дозволу на ввезення в Україну продукції з РФ.