Події

14:50 30.12.2016

Порошенко підписав закон про обмеження ввезення в Україну друкованої продукції з РФ антиукраїнського змісту

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою 8 грудня закон №5114 "Про внесення змін до деяких законів про обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту".

Згідно з інформацією про стан проходження документа на сайті українського парламенту, 30 грудня зазначений закон повернуто з підписом президента".

Закон набуває чинності в день, наступний за його публікацією.

При цьому Кабінет Міністрів України у тримісячний термін з дня набуття чинності закону зобов'язаний забезпечити видання відповідних нормативно-правових актів, привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим законом і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.

Як повідомлялося, 8 грудня 2016 року Верховна Рада України 237 голосами народних депутатів заборонила розповсюдження на території України друкованої продукції, що пропагує державу-агресора, та обмежила її ввезення на територію України з РФ.

Згідно з ухваленими змінами, заборонено випускати і поширювати продукцію, яка пропагує державу-агресора, зокрема, його органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України. Крім того, заборона поширюється на друковану продукцію, яка містить матеріали, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміни конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підрив безпеки.

Видавнича продукція, яка видається, видана або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України, поширена в країні за умови наявності відповідного дозволу, за винятком видавничої продукції, яка ввозиться громадянами в ручній поклажі або в багажі в кількості не більше 10 примірників.

"Йдеться про те, що при Міністерстві культури буде створено експертну раду, до якої увійдуть визнані фахівці та автори, що аналізуватимуть всі тиражі друкованої продукції з держави-агресора. Якщо там міститиметься популяризація держави агресора, його органу влади, якщо там автори або хтось, хто видав ці книги, є людьми, які підтримали окупацію України, то, звичайно, такі тиражі не будуть допущені на територію України", - пояснила глава профільного комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, виступаючи з трибуни парламенту перед голосуванням.

Крім того, в ухваленому законі прописаний порядок видачі дозволу на ввезення в Україну продукції з РФ.

ВАЖЛИВЕ

ОПЗ вирішив тимчасово зупинити виробництво

Порошенко підписав закон про підвищення акцизів та ренти для збалансування держбюджету-2017

Порошенко підписав закони про підтримку українського авіапрому

Кабмін дозволив відкривати вогонь по порушниках повітряного кордону України в мирний час

Порошенко підписав закон про мораторій на держнагляд у госпдіяльності до кінця 2017 року

ОСТАННЄ

Кабмін скоротив відрахування з держбюджету до Пенсійного фонду в 2016 р. на 2,8 млрд грн

Аваков про підсумки року: Система МВС стає сильною і ефективною, але кадровий голод та неналежне фінансування ускладнюють шлях до успіху

Нафтогаз України. Підсумки 2016 (інфографіка)

Уряд України планує до кінця 2017 р. забезпечити управління ОСББ для 29% житлового фонду

"Нафтогаз" констатує зниження транзиту через ГТС України після збільшення завантаження OPAL

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Охотники за привидениями Ведьмина доска
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Метры.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА