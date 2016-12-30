Аваков про підсумки року: Система МВС стає сильною і ефективною, але кадровий голод та неналежне фінансування ускладнюють шлях до успіху

У 2016 році успішно продовжилося формування Національної поліції, зміцнила свої сили Національна гвардія, стартувала реформа в Державній службі з надзвичайних ситуацій, були введені ID-картки замість паспортів старого зразка, відкрилися 12 сервісних центрів нового зразка, але кадровий дефіцит і проблеми з фінансуванням стали проблеми в роботі МВС.

Так, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував агентству "Інтерфакс-Україна" підсумки роботи очолюваного ним відомства в 2016 році.

За його словами, 2016 року став третім роком масштабної реформи МВС, багато що із задуманого вдалося успішно втілити в життя.

Розповідаючи про успіхи роботи за конкретними напрямами роботи міністерства, міністр зазначив, що до кінця 2016 року в Україні повноцінно працюють 32 територіальних управління патрульної поліції в 35 містах, в яких працюють 12 тисяч осіб. "В шести областях запущено нову організацію роботи поліції і групи швидкого реагування, час прибуття на виклик скорочено з 1,5-2 години до 15-20 хвилин", - наголосив глава відомства.

Він нагадав, що МВС продовжує формування загонів поліцейського спецназу КОРД в областях під керівництвом досвідчених інструкторів Служби Маршалів США і Техаських рейнджерів.

Також, за словами міністра, запущено процес глобальної зміни системи слідства, наразі триває набір нових співробітників, формується нова служба дільничних офіцерів поліції. "Проведено масштабну переатестацію співробітників, в результаті якої з 68 тисяч 135 співробітників 5 тисяч 257 міліціонерів так і не стали поліцейськими", - наголосив А. Аваков.

Що стосується Національної гвардії, то, на думку міністра, вона стала найбільш забезпеченою структурою з колосальним бойовим досвідом, підрозділи якої сьогодні несуть службу в зоні проведення АТО і на всій території країни виконують завдання із гарантування безпеки, боротьби з диверсійними групами, тероризмом, провокаторами і агресорами всередині країни.

Крім того, міністр акцентував увагу на старт реформи Державної служби з надзвичайних ситуацій, концепція якої передбачає організацію системи за зразком розвинених країн: поєднання професійних рятувальників і загонів добровольців, які формуються і фінансуються силами територіальних громад.

"У 2016 році суттєво оновлено техніку ДСНС, налагоджено і посилено піротехнічну службу, зокрема, систему гуманітарного розмінування. До бюджету 2017 року закладені кошти для підвищення зарплати співробітників на 80%", - розповів міністр.

Ведення ID-картки замість паспортів старого зразка, за словами міністра, стало успіхом роботи міграційної служби в році, що минає.

А. Аваков відзначив успішні моменти роботи Державної прикордонної служби: "Периметр кордону обладнується тепловізорами, відеокамерами, сенсорними пристроями, що відповідають стандартам ЄС. Впроваджується система "інтелектуальна кордон" - програмний комплекс, що відповідає світовим стандартам. Запущенопілотний проект із залучення нових працівників за тією ж системою тестування, за якою набирається патрульна поліція".

Ще одним успіхом відомства в 2016 році глава МВС назвав запуск 12-ти територіальних сервісних центрів нового зразка, сучасних open office, в яких за мінімальний час можна отримати всі сервіси МВС.

"Один з найважливіших аспектів роботи МВС у 2016 році – міжнародне співробітництво, запуск і якісне відпрацювання десятків проектів взаємодії з країнами донорами, зокрема, урядами США, Канади, Японії, Китаю, Європейського союзу та ряду міжнародних організацій", - додав А. Аваков.

Водночас, за його словами, у своїй роботі МВС зіткнулися зі складнощами і проблемами. "У системі МВС спостерігається великий дефіцит кваліфікованих кадрів – лише в поліції не вистачає 18 875 тисяч поліцейських і 1 тисячі 497 держслужбовців. Особливі труднощі виникають із набором слідчих, оскільки в результаті переатестації в деяких слідчих підрозділах звільнено кожного п'ятого слідчого", - пояснив міністр.

Також, за його словами, є проблеми з фінансуванням програм реформи, оскільки переоснащення підрозділів, забезпечення сучасною технікою і технологіями, необхідний рівень зарплат вимагають колосальних коштів, які не завжди може виділити бюджет воюючої країни.

"Давайте визнаємо, що реформується, правоохоронна система стають сильними і ефективними. Згадайте, як нагніталися страхи з приводу проведення "Київпрайду", як намагалися влаштувати заворушення за час Хресної ходи УПЦ МП. Але ми показали, що споможні вирішити складні ситуаціями навіть великих масштабів. Реформа йде, крок за кроком. Суспільство бачить, що нова правоохоронна система готова служити і захищати!", - підсумував А. Аваков.