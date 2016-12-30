Кабмін скоротив відрахування з держбюджету до Пенсійного фонду в 2016 р. на 2,8 млрд грн

Відрахування з держбюджету в Пенсійний фонд України (ПФУ) на забезпечення виплати пенсій та дефіциту коштів Фонду у 2016 році становитимуть 142,49 млрд грн, що на 2,82 млрд грн менше, ніж планувалося.

Відповідні поправки до бюджету ПФУ уряд затвердив постановою №1027 від 28 грудня 2016 року, оприлюдненому в п'ятницю.

Згідно з ним, на таку ж суму будуть зменшені витрати Фонду, здійснюються за рахунок коштів держбюджету, на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, які, зрештою, становитимуть 54,49 млрд грн.

Крім цього, загалом доходи і видатки ПФУ також скорочені на 2,82 млрд грн – відповідно до 254,91 млрд грн і 254,07 млрд грн.

Як повідомлялося, спочатку бюджет ПФУ був затверджений в березні 2016 року з витратами 257 млрд грн і власними доходами за рахунок єдиного соціального внеску (ЄСВ) 110 млрд грн. Дотації з держбюджету були передбачені в обсязі 144 млрд грн, зокрема 81,3 млрд грн – на покриття дефіциту, 63 млрд грн – на окремі пенсійні програми, що передаються з держбюджету.

Згідно з даними ПФУ, на 1 січня 2016 року на обліку в ньому перебувало 12 млн 312,5 тис. пенсіонерів, з них 9 млн 228,6 тис. отримували пенсію за віком. Середній розмір пенсії становить 1 тис. 700,22 грн проти 1 тис. 581,54 грн роком раніше.

Бюджет Пенсійного фонду передбачав підвищення мінімальної пенсії в 2016 році на 12%: з 1 травня – з 1,074 тис. грн до 1,130 тис. грн, з 1 грудня – до 1,208 тис. грн.

Витрати держбюджету ПФУ в 2015 році становили 265,7 млрд грн, зокрема витрати на пенсійні виплати зросли на 9,1%, або на 8,2 млрд грн, – до 262 млрд грн.

Держбюджет у 2015 році направив на покриття дефіциту бюджету ПФУ 31,8 млрд грн, зокрема 14 млрд грн – на авансове фінансування пенсій січня 2016 року, ще 63 млрд грн становили планові трансферти з держбюджету на окремі пенсійні програми.

Власні доходи Пенсійного фонду України в 2015 році зросли на 3,6%, або на 5,9 млрд грн, – до 169,8 млрд грн, що на 2,9 млрд грн менше плану.