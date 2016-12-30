Матіос: На фронті втрати – восьмеро військових

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє про втрати серед особового складу Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"На фронті нині втрати - 8 військових", - написав А. Матіос у своїй сторінці в Facebook у п'ятницю.

При цьому головний військовий прокурор України не повідомив подробиць озвученої ним інформації.

Водночас, речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що станом на 16.30 п'ятниці втрати сил АТО на Донбасі в результаті бойових дій обчислюються одним пораненим цем ЗСУ.

"Станом на зараз, за поточну добу в зоні АТО у нас один поранений. Це – бойові втрати", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" близько 17.00.

Коментуючи інформацію А. Матіоса про втрати ЗСУ у кількості восьми бійців, О. Мотузяник зазначив, що отримує оперативну інформацію з зони АТО лише з бойових втрат, а повну інформацію від сьогодні буде оприлюднено на брифінгу в суботу.

Раніше в п'ятницю речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві повідомив, що за минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців дістали поранення.