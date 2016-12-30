Події

16:45 30.12.2016

Німецько-Український фонд надав Укргазбанку фінансування для кредитування малого і середнього бізнесу на EUR3,5 млн до 23 млн грн

Німецько-Український фонд (НУФ) надав підконтрольному державі Укргазбанку (Київ) додаткове фінансування для кредитування малого і середнього бізнесу обсягом EUR3,5 млн до 23 млн грн, повідомив банк на веб-сайті.

Згідно з повідомленням, відповідну угоду з НУФ Укргазбанк підписав 28 грудня 2016 року.

Фінансові ресурси надані Укргазбанку на п'ять років. Їхня вартість дозволяє знизити відсоткову ставку для кредитування малого і середнього бізнесу.

При співпраці з НУФ Укргазбанк в 2016 році надав 129 кредитів на суму понад 120 млн грн.

АБ "Укргазбанк" створений в 1993 році. До січня-2016 держава володіла 94,9409% його акцій.

Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2016 року Укргазбанк за розміром активів посідав 4-е місце (57,909 млрд грн) серед 100 банків. країни.

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