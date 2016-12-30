"Укроборонпром" збільшив за підсумками 9 міс. 2016 р. виторг на 28%

Держконцерн "Укроборонпром" за підсумками 9 міс. 2016 року збільшив порівняно з аналогічним періодом минулого року виторг від реалізації продукції на 28,44% - до 18 млрд 535,7 млн грн, повідомила прес-служба держконцерну в п'ятницю.

Згідно з поширеними прес-службою даними звіту держконцерну за підсумками роботи за 9 міс. 2016 року, інвестиції у виробництво нової військової техніки за звітний період зросли на 11% - до 476 млн грн.

Обсяг відвантаженої за звітний період на експорт продукції зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,84% - до $592 млн. Портфель експортних замовлень "Укроборонпрому" станом на 30 листопада залишив $1,45 млрд.

На сьогоднішній день учасниками "Укроборонпрому", створеного указом президента в грудні 2010 року, виступають 112 підприємств українського ОПК, зокрема держкомпанію "Укрспецекспорт" та її дочірні підприємства. Ще 21 підприємство держконцерну розташовано на тимчасово окупованій території Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.