Події

16:46 30.12.2016

"Укроборонпром" збільшив за підсумками 9 міс. 2016 р. виторг на 28%

Держконцерн "Укроборонпром" за підсумками 9 міс. 2016 року збільшив порівняно з аналогічним періодом минулого року виторг від реалізації продукції на 28,44% - до 18 млрд 535,7 млн грн, повідомила прес-служба держконцерну в п'ятницю.

Згідно з поширеними прес-службою даними звіту держконцерну за підсумками роботи за 9 міс. 2016 року, інвестиції у виробництво нової військової техніки за звітний період зросли на 11% - до 476 млн грн.

Обсяг відвантаженої за звітний період на експорт продукції зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,84% - до $592 млн. Портфель експортних замовлень "Укроборонпрому" станом на 30 листопада залишив $1,45 млрд.

На сьогоднішній день учасниками "Укроборонпрому", створеного указом президента в грудні 2010 року, виступають 112 підприємств українського ОПК, зокрема держкомпанію "Укрспецекспорт" та її дочірні підприємства. Ще 21 підприємство держконцерну розташовано на тимчасово окупованій території Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей.

ВАЖЛИВЕ

Заступник начальника Південного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони попався в Одесі на хабарі

Матіос: На фронті втрати – восьмеро військових

Порошенко підписав закон про обмеження ввезення в Україну друкованої продукції з РФ антиукраїнського змісту

ОПЗ вирішив тимчасово зупинити виробництво

Порошенко підписав закон про підвищення акцизів та ренти для збалансування держбюджету-2017

ОСТАННЄ

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Траст"

У 2016 році в Дніпропетровській області народилися понад 30 тисяч дітей - облздрав

Німецько-Український фонд надав Укргазбанку фінансування для кредитування малого і середнього бізнесу на EUR3,5 млн до 23 млн грн

ФДМ обіцяє співробітникам ОПЗ зберегти робочі місця та виплати після зупинки підприємства

Кабмін скоротив відрахування з держбюджету до Пенсійного фонду в 2016 р. на 2,8 млрд грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
90210: Новое поколение
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Мариуполь автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА