Події

17:04 30.12.2016

Заступник начальника Південного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони попався в Одесі на хабарі

Заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України затримали за хабар у сумі 350 тис. грн, який він вимагав від підрядника, повідомив заступник генерального прокурора України – головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Нацполіція, військова прокуратура Південного регіону щойно в Одесі затримали "на гарячому" заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління МО України за вимагання та отримання від підрядника 350 тисяч гривень хабара (3% від кошторису ремонту військових казарм)", - написав А. Матіос на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю.

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