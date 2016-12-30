У 2016 році в Дніпропетровській області народилися понад 30 тисяч дітей - облздрав

у Дніпропетровській області в 2016 році з'явилися на світ понад 30 тисяч новонароджених, більшість – дівчатка, розповіли у департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"У цьому році на Дніпропетровщині на світ з'явилися на 2 тисячі дітей менше, ніж у 2015 році. Загалом у 2016 році в нашій області народилися понад 30 тисяч маленьких жителів. Більша половина – дівчатка", - розповіла журналістам в п'ятницю головний акушер-гінеколог Дніпропетровської області Катерина Каїра.

За її словами, у 2016 році у 320 мам народилися двійні, у п'яти - трійні. 62 молоді мами народжували вдома, при чому для більшості це було свідоме рішення.

К. Каїра також зазначила, що зараз майже 16 тисяч жінок Дніпропетровської області очікують поповнення в своїх сім'ях.

Як повідомлялося, акушерська допомога в області надається в 23 пологових будинках, серед яких перинатальні центри у Кривому Розі та Дніпропетровську.

Минулого року на Дніпропетровщині народилися близько 33 тисяч дітей.