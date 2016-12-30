Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Траст"

Правління Нацбанку України від 29 грудня вирішило відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Банк "Траст", йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в п'ятницю.

Згідно з ним, ФГВФО розпочала процедуру ліквідації банку, яка триватиме до 29 грудня 2018 року.

Рішенням Фонду повноваження ліквідатора делеговано представникові ФГВФО, тимчасовому адміністратору банку Володимиру Кухареву.

Як повідомлялося, НБУ 6 грудня 2016 року зарахував банк "Траст" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з погіршенням фінансового стану фінустанови.

"Погіршення фінансового стану банку "Траст" мало системний характер і обумовлено низкою факторів. Зокрема, значний обсяг кредитів банку надавався на територіях, на яких здійснюється АТО. У зв'язку з відсутністю обслуговування таких кредитів, фінансовий стан банку значно погіршився. Капітал банку став від’ємним (на 1 грудня – мінус 135 млн грн)", - повідомив НБУ.

Як зазначив регулятор, з 2 липня 2016 року у банку були обмеження на залучення вкладів фізичних осіб. Незважаючи на це, наприкінці листопада банк відновив залучення вкладів за завищеними відсотковими ставками. НБУ за законом зобов'язаний був прийняти рішення про зарахування банку до категорії неплатоспроможних у разі невиконання проблемним банком розпорядження, рішення та вимог регулятора про усунення порушень банківського законодавства, нормативних актів регулятора протягом встановленого НБУ терміну.

Акціонер проводив переговори про продаж банку, однак до НБУ не надходив офіційний пакет документів на погодження придбання значної участі в банку "Траст".

За даними НБУ, 96% вкладників банку "Траст" отримають свої вклади в повному обсязі в рамках гарантованих виплат (до 200 тис. грн). Загальна гарантована сума відшкодування становить 552 млн грн.

Банк "Траст" (раніше - Роздрібний необмежений сервіс) заснований в 2007 році. Згідно з інформацією НБУ, станом на 22 лютого 2016 року власниками банку "Траст" були Володимир Авраменко (78,9%), громадянин РФ Сергій Бєляєв (16,1%), Сорін Маерян (5%). До середини 2015 року акціонерами банку були громадяни РФ Ілля Юров, Микола Фетисов та Сергій Бєляєв.

За даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2016 року за розміром загальних активів банк "Траст" (825,045 млн грн) посідав 60-е місце серед 100 банків країни.