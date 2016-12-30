ФГВФО заявляє про наявність в активах банку "Хрещатик" неліквідних і незабезпечених облігацій більш ніж на 2 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виявив в активах ліквідованого банку "Хрещатик" (Київ) неліквідні і незабезпечені облігації на суму понад 2 млрд грн, більша частина емітентів яких має ознаки фіктивності і не має власних активів для погашення зобов'язань перед банком.

Як повідомляється на веб-сайті Фонду, 88% юридичних осіб-емітентів цих облігацій є пов'язаними особами, близько 85% облігацій в портфелі банку є незабезпеченими, а емітенти мають ознаки фіктивності.

"Можливо, компанії-емітенти цих цінних паперів були створені з метою контролю інсайдерами за грошовими потоками і приховування операцій із виведення коштів банку, тому погашення облігацій в повному обсязі є досить сумнівним", - наголошується в повідомленні.

За даними Фонду, випуск облігацій здійснювався під інвестиційні проекти. "Не виключено, що планів реалізувати їх не було, а мала місце схему виведення коштів ", - вважають у Фонді.

На підставі виявлених фактів ФГВФО має намір передати до правоохоронних органів заяви про кримінальне правопорушення службовими особами банку "Хрещатик" і шахрайських діях з боку керівників юросіб-емітентів облігацій.

Як повідомлялося, ФГВФО на підставі рішення правління Національного банку України (НБУ) №46-рш від 2 червня 2016 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного банку "Хрещатик" розпочав процедуру ліквідації фінустанови.

Процедуру ліквідації розпочато з 6 червня 2016 року терміном до 5 червня 2018 року.

Основною причиною неплатоспроможності банку, НБУ і київська влада назвали небажання інших акціонерів вкладати в його докапіталізацію, загальні потреби в якій НБУ за підсумками стрес-тестів оцінив у 1,25 млрд грн до червня 2017 року, зокрема 600 млн грн – до 1 травня 2016 року.

Згідно з останньою структурою власності банку, його найбільшими співвласниками виступають Андрій Іванов (37,44%), Микола Солдатенко (24,24%) та Київська міськдержадміністрація (25%).

А. Іванов є молодшим партнером "Київської інвестиційної групи", М.Солдатенко – екс-співвласник "Запоріжсталі", міноритарний акціонер Індустріалбанку.

Згідно з даними на сайті НБУ, станом на початок 2015 року В.. Хмельницький і його бізнес-партнер А. Іванов володіли відповідно 61,8% і 30,85% в компанії Safety Privatstiftung, яка через ланцюжок інших компаній контролювала 37,4427% банку "Хрещатик". Однак до 8 березня 2015 року опосередкована участь В. Хмельницького в капіталі банку зменшилася до 0,0628%, до початку 2016 року – до 0,06%, а до 18 лютого він остаточно вийшов зі складу бенефіціарів фінустанови.