Порошенко вручив орден Свободи сенатору Маккейну і орден Ярослава Мудрого – Грему

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з делегацією Сенату США в п'ятницю в Києві нагородив сенатора Джона Маккейна (John Sidney McCain III, Республіканська партія) орденом Свободи, а сенатора Ліндсі Грема (Lindsey Graham, Республіканська партія) – орденом Ярослава Мудрого.

"Президент нагородив сенатора Джона Маккейна орденом Свободи і орденом Ярослава Мудрого - сенатора Ліндсі Грема за вагомий особистий внесок у зміцнення відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки", - повідомляє прес-служба глави Української держави за підсумками зустрічі.

До складу американської делегації також увійшла сенатор Емі Клобучар (Amy Jean Klobuchar, Демократична партія).