Суд заарештував другого правоохоронця, підозрюваного у злочинах проти "автомайданівців" у січні 2014 р. у Києві

У п'ятницю слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави старшому оперуповноваженому Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, підозрюваному в скоєнні злочинів проти 8 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вул. Щорса в Києві.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Генпрокуратури України, цей правоохоронець є одним з двох підозрюваних працівників Нацполіції України, яких підозрюють у скоєнні в ніч з 22 на 23 січня 2014р на вул. Щорса у м.Києві біля міськлікарні №17 провокації і спільному з працівниками спецпідрозділу МВС "Беркут" незаконному затриманні 8 активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та умисному пошкодженні їх автомобілів, а також надання завідомо неправдивих свідчень, поєднаних із обвинуваченням активістів у тяжких злочинах.

У Генпрокуратурі також повідомили, що, окрім обрання запобіжного заходу зазначеній особі, суд також усунув підозрюваного із посади старшого оперуповноваженого Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, яку він досі обіймає.

Як повідомлялося, 29 грудня прес-служба Генпрокуратури України поінформувала про оголошення підозри у вчиненні злочинів проти 8 активістів громадського руху "Автомайдан" у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на вул. Щорса в Києві заступнику начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполиции і старшому оперуповноваженому цього департаменту.

В оприлюдненій тоді інформації говорилося, що обидва підозрюваних тоді займали посади заступника начальника управління боротьби з незаконним обігом наркотиків столичного управління МВС та заступника начальника відділу зазначеного управління. Їм інкримінується вчинення провокації за спеціально спланованою операцією із залученням т. з. "тітушек" і потім спільне з працівниками столичного спецпідрозділу "Беркут" незаконне затримання "автомайданівців", застосування до них насильства та навмисне пошкодження їхніх автомобілів.

"Активістів доставили до одного з райуправлінь міліції м. Києва, де зазначені правоохоронці дали завідомо неправдиві свідчення, поєднані з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких ті були затримані, притягнуті до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії і заарештовані", - повідомили у відомстві.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу (перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством і спричинило тяжкі наслідки, вчинені за попередньою змовою групою осіб, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, завідомо неправдиве свідчення свідка і потерпілого, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого злочину зі штучним створенням доказів).

За клопотанням органу слідства до одного з підозрюваних, - заступника начальника управління Департаменту протидії наркозлочинності, - було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави і він був відсторонений від займаної посади.

Крім того, за цим епізодом повідомлено про підозру екс-командиру полку столичного спецпідрозділу "Беркут", як одному із співорганізаторів забезпечення силового блоку зазначеної злочинної спецоперації. Наразі його оголошено в розшук.

У Генпрокуратурі також нагадали, що проти командира оперативної роти №1 "Беркута" і 5 його підлеглих бійців за участь у зазначених злочинах обвинувальні акти розглядаються в судах. Щодо інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває, зокрема 6 з них оголошені в розшук і суд дав дозвіл на їх затримання.

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