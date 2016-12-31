У новорічну ніч у Києві на Софійській площі відбудуться святкові заходи

Зустріч Нового року на Софійській площі розпочнеться о 22.00 31 грудня і завершиться о 2.00 1 січня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У новорічну ніч біля головної ялинки країни на Софійській площі виступлять Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової, народної музики. Крім того, приїде шоу-група «Prime», Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ременєв, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова і скрипаль В'ячеслав Кондратьєв. Своїми виступами запалять свято групи "Електронмаш", "Могрһом", "ГуляйГород", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

У КМДА нагадують, що святкування відбудуться не тільки в центрі столиці, а й на лівому березі та інших віддалених районах.