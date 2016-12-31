Події

11:25 31.12.2016

У новорічну ніч у Києві на Софійській площі відбудуться святкові заходи

Зустріч Нового року на Софійській площі розпочнеться о 22.00 31 грудня і завершиться о 2.00 1 січня, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"У новорічну ніч біля головної ялинки країни на Софійській площі виступлять Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України, зірки української академічної, естрадної, джазової, народної музики. Крім того, приїде шоу-група «Prime», Квартет тенорів від капели Ревуцького, а також артисти: Лев Ременєв, Влад Ситник, Даша Акулова, Оксана Ярова і скрипаль В'ячеслав Кондратьєв. Своїми виступами запалять свято групи "Електронмаш", "Могрһом", "ГуляйГород", - йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

У КМДА нагадують, що святкування відбудуться не тільки в центрі столиці, а й на лівому березі та інших віддалених районах.

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 48 разів за добу обстрілювали позиції ЗСУ в зоні АТО

Порошенко вручив орден Свободи сенатору Маккейну і орден Ярослава Мудрого – Грему

Заступник начальника Південного квартирно-експлуатаційного управління Міноборони попався в Одесі на хабарі

Матіос: На фронті втрати – восьмеро військових, зокрема 3 поранених і 5 небойових втрат

Порошенко підписав закон про обмеження ввезення в Україну друкованої продукції з РФ антиукраїнського змісту

ОСТАННЄ

Суд заарештував другого правоохоронця, підозрюваного у злочинах проти "автомайданівців" у січні 2014 р. у Києві

ФГВФО заявляє про наявність в активах банку "Хрещатик" неліквідних і незабезпечених облігацій більш ніж на 2 млрд грн

Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Траст"

У 2016 році в Дніпропетровській області народилися понад 30 тисяч дітей - облздрав

"Укроборонпром" збільшив за підсумками 9 міс. 2016 р. виторг на 28%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
даты гороскопа
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа земельных участков в Киеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА